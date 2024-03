Conservator Jesse is deze keer afgestapt in Bergen voor een kijkje in park Meerwijk, de beroemde villawijk uit 1918. Hier is door de ontwerpers over de allerkleinste details nagedacht. Ook stapt Jesse in de wereld van Jan Ponstijn, een van de kunstenaars van de Bergense School. Het door Ponstijn zelf gebouwde huis met atelier is nog altijd in originele staat en wordt bewoond door de kleindochter van de kunstenaar.