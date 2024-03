Verdacht pakketje in Alkmaar werd achtergelaten door NS-medewerker (58)

De man die gistermiddag voor een hoop opschudding zorgde in Alkmaar door een pakketje bij een clubgebouw van de NS achter te laten, blijkt zelf bij de NS te werken. Dat bevestigen bronnen binnen de NS aan NH. Volgens de politie gaat het om een 58-jarige inwoner van Bergen. Hij is gisteren aangehouden. Wat er in het verdachte pakket zat, wordt nog onderzocht.