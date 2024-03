In zijn atelier is Jan Ponstijn nog springlevend: "Hij klodderde zijn hele huis vol"

Jet heeft er wat meubels aan toegevoegd, maar in het atelier is verder alles nog zoals in de tijd dat haar grootvader hier leefde. Zoals de stoel bij de haard die hij zelf heeft gemaakt. De balustrade met spreuken, een zelfgemaakte kroonluchter waarin teksten staan gegraveerd en het schilderspalet aan de wand waarop allerlei kunstenaars die later beroemd werden, hun handtekening hebben gezet.

"Hij vond het leuk om zijn opvattingen te laten zien over het leven", vertelt Jet. 'De kunst duurt lang en het leven is kort', zo staat met grote letters in het houtwerk in het atelier. "Hij gebruikte zijn huis om zijn politieke opvattingen te ventileren. Toen ik een jaar of veertien was, schreef hij een protest tegen de atoombom op het huis. En dat leidde dan voortdurend tot een praatje met voorbijgangers. Als puber schaamde ik me daar wel voor dat die opa zo het hele huis vol klodderde, maar achteraf denk je: wat een leuke man."

In de tuin pronkt nog steeds de zonnewijzer die haar grootvader maakte. En zelfs het tot speelhuisje omgebouwde ganzenhok. Jet haalt herinneringen op van een ideale jeugd en legt uit waarom ze het huis met alles erop en eraan koestert. Haar grootvader bracht haar interesse en liefde voor kunst bij. "Ik heb zulke duidelijke herinneringen aan hem dat het lijkt alsof hij hier nog steeds rondwandelt. Hij hoort hier nog steeds."