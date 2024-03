Eerste generatie Molukkers in Huizen herdacht: '6 maanden zijn inmiddels 73 jaar geworden'

Het is precies 73 jaar geleden dat de eerste Molukkers aankwamen in Huizen. Het schip MS Kota Inten vertrok op 20 februari uit Surabaya met de eerste groep en kwam aan in Rotterdam. De eerste generatie en hun gezinnen kregen onder andere Kamp Almere in Huizen toegewezen als tijdelijk verblijfplaats. Maar tijdelijk is het nooit geworden. Deze eerste generatie Molukkers in Huizen is donderdag herdacht.