Burgemeester Halsema: 30.000 bezoekers per week bij erotisch centrum

Een ander verkeerspunt wat een aantal partijen aankaarten is het nacht-ov. De laatste metro vanaf de halte Europaplein in de richting van het centrum vertrekt om 00.48 uur, en dat is nog voor de sluitingstijd van het centrum, de nachtbus vertrekt dan eens per uur. Halsema laat weten in de brief dat er 'stevig zal moeten worden ingezet op het verbeteren van het nacht-ov'. Die plannen zullen in een latere fase worden uitgewerkt.

'Geen tweede Wallen'

Ook bestaat er bij meerdere partijen de angst voor feesttoeristen die overlast gaan veroorzaken in de buurt, omdat zij dan verplaatsen van de Wallen naar Zuid. Maar de burgemeester spreekt dat punt tegen. "De gedachte is niet dat de problematiek op de Wallen wordt opgelost door alle feesttoeristen van de Wallen te verplaatsen naar een erotisch centrum. Het wordt dan ook geen tweede Wallen."

Halsema wijst daarvoor dan ook naar de opzet van het centrum. Zo komen er geen functies van het erotisch centrum aan de openbare weg en is alles inpandig. Dat geldt ook voor de ramen, om zo 'kijktoerisme' te voorkomen. Daarnaast komt er rond het centrum geen grootschalige horeca dat voornamelijk gericht is op toeristen en komen er geen coffeeshops.