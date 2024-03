Geridderde oorlogsfotograaf uit Huizen Eddy van Wessel blijft overal lokaal nieuws volgen

Het is voor het laatst in de jaren vijftig voorgekomen dat een fotograaf drie keer de Zilveren Camera won. Inmiddels is dat record gebroken en mag Eddy van Wessel zich trotse bezitter noemen van vier keer deze prestigieuze prijs. En hij is er ambitieus genoeg voor om hem voor de vijfde keer te willen winnen.

Bescheiden

Toch is de drang om echte verhalen te brengen, van echte mensen in oorlogstijd, veel belangrijker dan geld of prijzen. "Fotografie is geen verdienmodel", schampert Van Wessel een beetje. Geen enkele verdienste staat eigenlijk in verhouding tot het gevaar dat hij in zijn werk loopt of tot het terrein en de moeilijke omstandigheden waarin hij vaak moet werken.

Maar als je de gelauwerde oorlogsfotograaf er naar vraagt, relativeert hij eigenlijk zijn prestaties. Er zal na hem vast wel iemand komen die beter is dan hij. Ondertussen heeft hij wel naast de vier prijzen ook een onderscheiding als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw gekregen. Van Wessel erkent desgevraagd dat het uniek is om vier keer te winnen dus daar is hij dan ook trots op, net als op zijn ridderschap.

De mooie kant van oorlog

De Huizer is gedreven in wat hij doet, maar om de erkenning gaat het eigenlijk niet. De boodschap van zijn onderwerpen moeten overkomen bij mensen. En die onderwerpen zijn vaak niet heel prettig, omdat ze over oorlog gaan. Maar er is ook een 'mooie kant' aan oorlog.

Veel medemenselijkheid ontstaat ook uit oorlogssituaties. Het is niet de bedoeling van de fotograaf om alleen de rauwe en gruwelijke details vast te leggen. De verhalen van gewone mensen in een oorlog moeten worden verteld. En ook nadat de oorlog is afgelopen, blijven er genoeg verhalen om te documenteren. Bijvoorbeeld over de wederopbouw van een land.

Lokaal nieuws

Op bijna alle plekken waar Van Wessel werkt, maakt hij gebruik van de kennis van mensen in het oorlogsgebied zelf. Dan is ook de hulp van een tolk handig maar als die niet voorhanden is, doe je het met gebarentaal. Dat is volgens Van Wessel zelfs een betere methode, omdat er dan niks verloren gaat in de vertaling. Het is duidelijk dat hij een foto wil nemen van een bepaalde situatie.

En omdat die situaties dus meestal om oorlog gaan, zijn dat ellendige taferelen in enorm gevaarlijke gebieden. Daarom is het van belang lokaal op de hoogte te zijn. En om strategisch te kunnen denken.

Van Wessel vertelt over een situatie die dodelijk had kunnen aflopen: hij moest in de auto stappen met een majoor om over een weg heen te scheuren die onder vuur zou kunnen komen te liggen. Als hem was verteld bij een 'gewone' soldaat in de auto te gaan, had hij het niet gedaan. Maar een majoor is te belangrijk om te verliezen dus zal het wel - relatief - veilig zijn om mee te gaan.

Frontline junkie

Het is niet dat Van Wessel een doodsverachting heeft: hij heeft een gezin. Op cruciale momenten midden in een gewapend conflict moet er een afweging worden gemaakt: is het beeld het waard? Op die momenten dat de fotograaf daadwerkelijk het risico loopt om te komen door zijn werkzaamheden, besluit hij om het niet te doen.