De Peiling: puppy-yoga is zielig

In een uitzending van Radar was te zien dat puppy’s acht uur lang moeten werken per dag, terwijl kleine hondjes zo'n twintig uur per dag horen slapen. De gevolgen voor het net geboren hondje: ze ervaren stress. Ze trillen, braken en het kan zelfs zorgen voor gedragsproblemen waardoor ze op latere leeftijd in problemen komen. Dat concludeerde Judith Krom van Partij voor de Dieren.

Wethouder is kritisch

Wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam, die tijdelijk over dierenwelzijn gaat, zei 'met verbijstering' kennis genomen te hebben van de taferelen. De wethouder wil puppy-yoga stoppen. :Ik vind het onwenselijk en ik heb hier met afgrijzen naar zitten kijken. Ik zal echt goed kijken hoe we hier iets aan kunnen doen." zei de wethouder tegenover Het Parool.

Goed voor de mens

Volgens de initiatiefnemers van puppy-yoga is de omgang met puppy’s goed voor de gezondheid van de mens. Tegen Radar zei de yogaschool dat het welzijn van de puppy’s prioriteit is. Het bedrijf ontkent dat de dieren uit hun slaap wakker worden gemaakt, en zegt dat ze niet worden geforceerd om iets te doen wat ze niet willen.

Wat denk jij hiervan? Meteen verbieden? Of kan het geen kwaad om zo met puppy's om te gaan? Deel je mening op onze Facebookpagina en praat vanmiddag vanaf 16.30 uur mee op NH Radio.