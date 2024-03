Nog even bewolkt, grijs en nat, maar wees gerust: er komen hogere temperaturen aan

Hoewel het vandaag grijs en bewolkt is in de provincie blijft het wel droog. Vanmiddag kunnen er wat gaten in het wolkendek vallen: dus kans op hier en daar een zonnetje. Alleen aan de kust blijft het waarschijnlijk wel de hele dag bewolkt.

De temperaturen zijn vandaag volgens de weerman een stuk lager dan we de afgelopen tijd gewend zijn. "Bij ons bleef het bewolkt waardoor het kwik op zich niet al te hoog werd in vergelijking met het binnenland", legt Visser uit. "In Limburg werd het 20 graden en bij ons zo'n 12 tot 13 graden aan de kust en elders 15 tot 16 graden maximaal."

Bewolkte vooruitzichten

De temperaturen worden vandaag niet hoger dan 11 of 12 graden. Visser: "Dat is duidelijk lager dan gisteren." De wind is zwak tot matig en waait uit het noordwesten, vanmiddag draait de wind naar het westen is zwak tot matig.

Morgen is het weer bewolkt, ook valt er van tijd tot tijd regen. "In de ochtend gaat het bij ons af en toe regenen", vertelt de weerman. "Ook een deel van de middag nog, later wordt het waarschijnlijk weer wat droger en 's avonds komen er enkele opklaringen."

Het wordt maximaal 9 tot 11 graden. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig, aan de kust af en toe vrij krachtig. Er is wel wat licht aan de horizon: het kan aan het eind van de middag namelijk wat droger worden, aldus Visser.

Verregend weekend

Zowel zaterdag als zondag kunnen we rekenen op de nodige buien. Die buien kunnen soms vergezeld worden door buien en onweer. De temperatuur blijft tijdens deze 'maartse buien' steken rond de 9 graden.

De westenwind is boven land vrij krachtig en aan de kust kan het met windkracht 7 hard waaien. Na het weekend nemen de neerslagkansen geleidelijk af en de temperaturen gaan iets omhoog. Vooral later in de week stijgen de temperaturen. Of die lentetemperaturen met neerslag gepaard gaan is nog niet duidelijk. "Dat blijft nog onzeker", aldus Visser.