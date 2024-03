Poes Bo doodgeschoten door luchtbuks in Zandvoort : eigenaar zoekt antwoorden

Jamie staart naar een plek op de vensterbank waar Bo graag lag te slapen. "Het is onwerkelijk'", zegt ze. "Kort na haar dood ben je druk met van alles regelen en besef je nauwelijks wat er is gebeurd. Maar nu alles weer een beetje zijn gangetje gaat, heb ik elke keer het gevoel dat ze ieder moment door het kattenluikje naar binnen kan kruipen. Het is allemaal zo abrupt."

Hartverscheurend

Jamie wil van de gelegenheid gebruik maken katteneigenaren te waarschuwen voor mensen mensen met luchtbuksen. "Het hoeft helemaal niet moedwillig te zijn gebeurd, misschien is het in het geval van Bo wel per ongeluk gegaan", zegt ze.

"Het kan zijn dat mensen een grapje hebben willen uithalen. Hoe dan ook: je ziet wat de gevaren zijn als je met zo'n ding rondloopt. Je doet mensen daar echt wat mee aan. Voor mezelf vind ik het ook rot, maar wat denk je van mijn dochtertje. Ze was was echt maatjes met Bo. Als ik daar aan denk... Dat is hartverscheurend."