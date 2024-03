Hera United moet eerste profclub voor alléén vrouwen worden: "Wat aandacht krijgt, groeit"

De droom voor een professionele voetbalclub met alleen vrouwenteams bestond al langer, maar als de Ajax-vrouwen in mei 2023 geen huldiging krijgen voor de landstitel, besluit ze door te zetten. "Ik wil het daar eigenlijk niet meer over hebben, want de Ajax-vrouwen doen het fantastisch. Maar het was wel het moment dat ik dacht: wat nou als vrouwen beslissingen maken over de vrouwenvoetbal?"

Er is alleen nog één obstakel: de regels van de KNVB. Die laten op het moment geen clubs toe die alleen voor vrouwen zijn. Alleen bestaande betaalde voetbalorganisaties kunnen een vrouwenteam oprichten. Visser blijft positief. "Ik kan me niet voorstellen dat het stukloopt op regels, zeker niet omdat we met een plan én financiële middelen aan de poort staan om het vrouwenvoetbal verder te helpen."

Regels aanpassen

Visser krijgt hulp van experts in het veld, waaronder sportjournalist en oud-voetbalster Barbara Barend. "Het systeem moet door de KNVB worden veranderd, maar ooit konden we ook niet stemmen. Daarvoor moesten ook wetten worden aangepast en dat is gelukt. Vandaag de dag moeten er ook wat regels aangepast worden." Ook volgens Barend gaat dat lukken. "Dit is weer een stap verder. Weer een boost voor het vrouwenvoetbal."