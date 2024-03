Groep 6 van Rehobothschool in Huizen plant bomen voor Boomfeestdag

Ieder jaar wordt er een Nationale Boomfeestdag georganiseerd om kinderen uit groep 6 meer te leren over bomen. Het Voedselbos in Huizen leek het daarom een goed idee om kinderen op deze speciale dag uit te nodigen zélf een boom in de grond te steken.

Naast de Kinderboerderij in Huizen ligt een bosgebied van zo'n 1,5 hectare. Afgelopen jaar is besloten om hier een Voedselbos van te maken, waar uiteindelijk zo'n tweehonderd soorten eetbare planten moeten komen. Dankzij de inzet van groep 6 van de Rehobothschool staan er vanaf vandaag in ieder geval wijnbessen, hazelaren en lijsterbessen.

Wat de kinderen verder allemaal leerden en hoe het planten ging, is te zien in de video.