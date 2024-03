Leesoffensief: gemeente Amsterdam en OBA maken bibliotheek gratis voor inwoners tot 27 jaar

Verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman (PvdA): "Docenten en leerkrachten spelen een essentiële rol om mensen weer aan het lezen te krijgen, van basisschool tot volwassenenonderwijs." Moorman wilde het gratis lidmaatschap al langer uitbreiden. "We hebben in onder meer Deventer en Spijkenisse gezien dat dit succesvol is toegepast." De bedoeling van het leesoffensief is om kinderen tijdens hun hele schoolcarrière met boeken in aanraking te laten komen. Daardoor verbetert hun taal- en leesvaardigheid. Vooralsnog geldt het gratis lidmaatschap nog niet voor e-books.

Leesactiviteiten

Een andere manier om het lezen weer een prominentere plaats te geven, is het project OBA op School. Daarbij worden scholen geholpen met het samenstellen van een boekencollectie die past bij de populatie in een wijk en de uiteenlopende interesses van kinderen. 'Leesconsulenten' gaan dan leerkrachten extra ondersteunen in het opzetten van leesactiviteiten en het leren van voorleesmethodes en leesroutines.



Ook wil de gemeente meer inwoners 'digitaal wijs' maken. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20 procent van de Amsterdammers zich digitaal niet kan redden. Van de inwoners met een lager in komen heeft 14 procent geen computer, laptop of tablet in huis. Moorman: "De bibliotheek zet zich in voor het bestrijden van digitale ongelijkheid en is een plek waar Amsterdammers laagdrempelig ondersteuning kunnen krijgen en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen."

In het programma OBA Live dat vanavond om 19.19 uur is te zien op AT5, is wethouder Marjolein Moorman te gast om meer te vertellen over de plannen met de openbare bibliotheek.