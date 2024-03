Willemijn (18) betaalt 3400 euro van Albert Heijn-salaris voor huiskamerconcert Britse boyband

Als diehard fan was het Willemijn niet ontgaan dat er met Serious Request geboden kon worden op haar band 'Only the Poets'. "Met een groepje meiden hadden we al een beetje een plan bedacht om te kijken of we het eventueel samen konden doen."

Tijd om een concreet plan op te stellen was er niet, want toen het moment daar was, begonnen de bedragen snel binnen te stromen. "Op een gegeven moment zag ik de biedingen niet meer omhoog gaan en toen dacht ik: ik doe gewoon een bod."

Nog voordat ze zich realiseerde wat ze had gedaan, was de prijs al aan haar toegekend. En kon de 18-jarig het van haar zuur verdiende Albert Heijn-salaris dokken.