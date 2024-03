Aantal rattenmeldingen na drie jaar weer gedaald, wel nog bijna dubbele van voor corona

In 2023 kwam er bij de GGD 6042 keer een melding binnen over ratten in de stad. Dat is ruim 700 meldingen minder dan afgelopen jaar en bijna 1300 meldingen minder dan in 2021. Ondanks dat de GGD minder meldingen heeft ontvangen, wil het niet zeggen dat het aantal ratten in de stad ook daadwerkelijk is gedaald. Het is namelijk het aantal meldingen dat mensen hebben gedaan, niet het aantal ratten in de stad.

Opvallend is dat het aantal meldingen nog altijd veel meer is dan voor de coronaperiode. In het jaar dat corona over het land kwam, zag de GGD een toename van bijna 2000 meldingen. De reden was destijds dat mensen meer thuis waren, waardoor er meer huisafval was en de bakken op straat vaker vol zaten. Ook zagen Amsterdammers daardoor vaker een rat in hun eigen buurt en maakten daar een melding van.