Gijs maakt van zijn 'beperking' zijn kracht: op zijn YouTube-kanaal vraagt hij aandacht voor syndroom van Down

Het is vandaag namelijk Wereld Down Syndroom Dag. Het doel van deze dag is om iedereen bewust te maken van de uitdagingen waarmee mensen met het syndroom van Down te maken hebben, maar ook van hun unieke talenten en capaciteiten. Overal ter wereld worden evenementen georganiseerd om deze dag te vieren, van workshops tot sportevenementen.

Dromen

Gijs uit Hilversum heeft het syndroom van Down en vindt het belangrijk dat mensen hem gelijk behandelen. Toch merkt hij dat dat niet altijd zo is. "Ik vind het soms wel moeilijk dat ik Down heb, ik wil ook gewoon op stap gaan net als mijn broer en zus", vertelt hij. "Maar ik heb ook een heel leuk leven."

Gijs houdt enorm van zingen, dansen, acteren en gitaar spelen. "Mijn droom is om in de zomer-cliffhanger van GTST te spelen."

YouTube

Naast dansen en acteren heeft Gijs ook een andere hobby, namelijk vloggen. Met zijn YouTube kanaal hoopt Gijs mensen bewust te maken van het feit dat iedereen gelijk is.

Daarnaast maakt hij ook video's over andere onderwerpen die hem interesseren, zoals het bespreken van zijn favoriete televisieprogramma's.