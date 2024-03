Tientallen scholieren gaan met elkaar op de vuist en belagen agenten, politie treedt op met wapenstok

Bij de Rode Kruisstraat in Noord is gisteren een vechtpartij tussen tientallen scholieren uit Noord uitgebroken. De leerlingen van de scholen Noorderlicht, Damstede en Vonk verzamelden zich voor het politiebureau en gingen daar met elkaar op de vuist en keerden zich vervolgens tegen de politie. Een woordvoerder van de politie laat weten dat zij geweld hebben moeten gebruiken om tegen de scholieren op te treden. "We hebben zeven mensen aangehouden, waaronder twee jongens die werden herkend van een straatroof een dag eerder."