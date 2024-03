Bewakingsbeelden van dader die explosief in trappenhuis Westerduinenstraat liet afgaan

De eerste twee explosies vonden binnen een paar uur tijd plaats op 7 februari voor de deur van het gebouw. De toegangsdeur en meerdere ruiten raakten daardoor beschadigd. Dezelfde dag werden er door burgemeester Halsema camera's geplaatst in de buurt. Toch was het op 19 februari weer raak, deze keer in het trappenhuis van het pand. Het leidde tot het plaatsen van nog meer camera's in de straat.

Op de beelden die de politie vandaag heeft gedeeld is te zien dat de jonge dader eerst een kijkje neemt in het trappenhuis of er niemand op dat moment aanwezig is. Hij zet daarna zwaar vuurwerk tegen de deur aan en steekt deze af. De dader vlucht vervolgens op een fiets.

De politie vraagt mensen die de dader herkennen om zich te melden, 'de bewoners van de Westerduinenstraat zijn het inmiddels meer dan beu'.