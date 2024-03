Verdacht pakketje achtergelaten bij NS-pand in Alkmaar, geen treinen naar Uitgeest

Rond 15.45 uur was de calamiteit ten einde, en pakten de massaal uitgerukte hulpdiensten hun spullen weer in. Ook omwonenden mogen weer naar huis of hun woning verlaten.

Het pakketje werd rond 12.30 uur achtergelaten bij een verenigingsgebouw van de NS, waar ook wel feestjes gegeven worden: de Spoorweg Ontspanning Vereniging Alkmaar. Een getuige die in de buurt werkt verklaarde aan onze verslaggever NH dat zij en haar collega's niet de straat uit mochten en het advies kregen binnen te blijven.

De aangehouden verdachte vertoonde volgens de politie onbegrepen verdrag. Meer is over hem of haar niet bekend. Wat er precies in het pakket zit wordt onderzocht.

Tot 17.00 uur geen treinen

Tussen Alkmaar en Uitgeest rijden 'door inzet van de politie' geen treinen. Op het traject worden bussen ingezet. Het treinverkeer rijdt rond 17.00 uur weer normaal, aldus de NS.