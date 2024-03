'Om het leven gebrachte man (52) woonde via HVO-Querido in woning Oud-Zuid'

Dat meldt Het Parool. Het slachtoffer kreeg de woning in Oud-Zuid afgelopen zomer toegewezen door HVO-Querido, de organisatie die daklozen en mensen met psychische problemen of een drugsverslaving helpt om hun leven weer op orde te krijgen.

Regelmatig overlast

Buurtbewoners zeggen tegen de krant dat het geregeld een komen en gaan zou zijn geweest in de woning en dat er in het trappenhuis regelmatig een sterke wietlucht hing. Ook zou hij regelmatig voor overlast hebben gezorgd door 's nachts hard te gillen. Meermaals werd de politie gebeld en enkele maanden geleden kwam de politie erbij vanwege een hoogoplopend conflict met een buurman. Anderen zeggen tegen de krant dat hij ook best vriendelijk kon zijn.

HVO-Querido zou op de hoogte zijn geweest van de overlast, maar wil daarover niet veel kwijt. "We hebben met de politie afgesproken dat wij er niets over zeggen. Wel kunnen we zeggen dat we het heel verdrietig vinden", aldus een woordvoerder tegen AT5.

Politieonderzoek

Wat zich precies heeft voorgedaan in de woning wordt onderzocht. Wanneer de man is overleden is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat het lichaam van de man al zeker enkele dagen in de woning moet hebben gelegen. "De stank is niet te harden", liet een omwonende gisteren weten aan AT5.

Uit onderzoek van AT5 bleek dat het eerder misging in Noord en West toen beider buurmannen compleet doordraaiden met een dodelijke steekpartij tot gevolg.