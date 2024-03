Hoeveelheid coke en meth in Amsterdams rioolwater opnieuw gestegen

Voor het gebruik van cannabis staat Amsterdam vijfde op de internationale ranglijst, met een gemiddelde van 196 milligram per dag. Opvallend is dat in de coronapandemie het aantal sporen stevig daalde met bijna 100 milligram. De laatste jaren stijgt de lijn langzaam weer, maar is deze nog niet in de buurt van de periode voor corona.

In de top 5 staan naast Amsterdam nog twee Nederlandse steden. In Rotterdam en Leeuwarden wordt meer geblowd. In Leeuwarden ligt de hoeveelheid ongeveer gelijk met Amsterdam, 200 milligram, maar in Rotterdam werd met 225 milligram de meeste sporen aangetroffen. De internationale top 5 wordt aangevoerd door Australië, waar het landelijke gemiddelde is genomen van de 55 zuiveringsinstallaties. Dat gemiddelde kwam neer op 248 milligram per dag.

Friezen aan de speed

Waar Amsterdam met Leeuwarden op het gebruik van cocaïne en cannabis na genoeg gelijk optrok, ligt het gebruik van amfetamine (speed of pep) in de Noordelijke stad twee keer zo hoog dan hier. In Amsterdam werd gemiddeld 122 milligram per dag aangetroffen, terwijl dat in Leeuwarden 331 gram was. Het gebruik van de Friezen zorgde voor een vijfde plaats op in de internationale top 20. Amsterdam is terug te vinden op een 16e plek. In de Zweedse plaats Gävle is de drug het populairst, met 557 milligram per dag.