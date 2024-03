Grote politie-actie rond Hoofddorpse basisscholen na melding over vuurwapen

Op de nabijgelegen basisschool De Bosbouwers hebben ze vrijwel niets van de massale politie-inzet meegekregen. "We vroegen ons alleen af waarom er een politiehelikopter boven de school cirkelde."

Een bewoner van het Liesbos, die liever anoniem blijft, vertelt dat hij zag hoe politieauto's met piepende banden in zijn straat aankwamen. "Ik zag vanuit m'n raam allemaal rennende agenten. Ook een paar bewoners meende ik te zien, alsof ze de agenten in de goede richting probeerden te sturen. Ik keek natuurlijk toe van een afstandje, maar het zag er vrij paniekerig uit allemaal. Ik dacht dat het om een woningoverval ging, zoveel mensen waren er op de been."

Inmiddels is het weer rustig in de wijk, laat een woordvoerder van de politie weten. Ook maakt hij duidelijk dat er in de omgeving geen vuurwapen is aangetroffen.