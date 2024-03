Het Driespan vergroent samen met Oekraïense klasgenootjes Enkhuizer opvanglocatie

EuroParcs was nauw betrokken bij het realiseren van een nieuwe opvanglocatie voor 150 Oekraïense vluchtelingen in Enkhuizen, nadat de groep in december vorig jaar moest vertrekken van de ijsbaan aan de Gerard Brandtweg.

Op het achterste voetbalveld van s.v. Enkhuizen, dat al een tijdje niet meer wordt gebruikt, kwamen zo'n 39 zogeheten ‘superflexwoningen’ die EuroParcs aan de gemeente heeft geleverd. Inmiddels verblijft deze groep al enkele maanden op het voetbalveld.

Een groener terrein

"Het moet ook echt een buurtje worden", zei wethouder Jan Franx tijdens de opening. En omdat de opvanglocatie wel een opknapbeurt kon gebruiken, is er besloten om bomen en struiken op het terrein te planten. En wat is er nou leuker om dat samen met de klasgenoten van de Oekraïense kinderen te doen. "Deze kinderen gaan in Enkhuizen naar school, waaronder naar Het Driespan", aldus de gemeente. Gewapend met een schepje, zakken met potgrond en laarzen werd het terrein volgepland met bomen en struiken.

Wethouder Jan Franx: "Een prachtig initiatief van EuroParcs waar wij als gemeente heel graag aan meewerken. Het is prachtig om te zien hoe de Oekraïense kinderen samen met hun klasgenootjes zo in de weer zijn geweest met schepjes en zakken aarde. Het buurtje ziet er meteen een stuk levendiger en straks groener uit."