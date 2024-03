De Peiling: ik heb last van Schiphol

Omwonenden van de luchthaven hadden een bodemprocedure over geluidshinder gestart.

Heb jij ook wel eens last van Schiphol? En wat doet dat met je? Veel omwonenden van Schiphol klagen over stress en slecht slapen en willen beschermd worden, onder meer door het aantal nachtvluchten en pieken in geluidsoverlast te beperken.

Vind je ook dat de omwonenden van Schiphol meer rust verdienen? Moet er meer gehandhaafd worden? Of moeten die nachtelijke vluchten gewoon door blijven gaan? En wat doe jij zelf als je overlast ervaart van vliegverkeer, dien je dan een klacht in of doe je je oordoppen in?

