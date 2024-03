Lichaam langs spoor Holendrecht gevonden, volgens Italiaanse media van vermiste 19-jarige

Volgens de politie is het slachtoffer tegen een trein aangekomen, maar is de aanleiding nog onduidelijk.

De 19-jarige Alessio, die in Amsterdam als ober werkte, wordt sinds zaterdag vermist. Zijn ouders zijn volgens Italiaanse media naar Amsterdam gekomen. De politie laat weten dat bij de ouders dna is afgenomen, om zo te verifiëren of het inderdaad om de Italiaanse jongen gaat.

Volgens La Repubblica zou de jongen zaterdag zonder papieren van huis in Zuidoost zijn vertrokken en is er alarm geslagen toen er daarna geen contact meer met hem gekregen kon worden. Toch geloven zijn vrienden niet dat er sprake is van suïcide. "Hij hield te veel van het leven om te denken dat hij zelfmoord had gepleegd", aldus een van hen tegen de krant.

De politie verwacht binnen enkele dagen de resultaten van het dna-onderzoek te hebben. De recherche doet verder onderzoek naar wat er kan zijn gebeurd.