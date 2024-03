Nog even zacht lenteweer, aankomend weekend weer koud en nat

Vandaag is het overwegend bewolkt in de provincie. In de Noordkop en op Texel kan er wat regen vallen, maar veel stelt dat volgens NH-weerman Jan Visser niet voor. De temperatuur ligt zo rond de dertien graden, en in het zuiden kan het zestien graden worden. Er staat weinig wind.

Komende nacht kan er wat regen vallen. Morgen wordt het bewolkt, maar het blijft overwegend droog. De temperatuur zal lager liggen: zo rond de tien graden.

Koud en nat

Het weekend wordt zoals we dat in februari vaak zagen: veel regen en meer wind. De buien kunnen gepaard gaan met hagel, en het wordt maximaal maar een graad of negen.

Na het weekend zal de temperatuur, met nog wel een flinke slag om de arm, langzaam weer oplopen. Begin van de week ligt de temperatuur zo rond de twaalf graden, maar met Pasen verwacht Visser een graad of vijftien.