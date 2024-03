Plannen voor nieuwe vrouwenprofclub in Olympisch Stadion: Hera FC

Plannen voor de voetbalclub werden vanochtend uit de doeken gedaan bij de NOS. De initiatiefnemers hopen vanaf de zomer van 2025 mee te kunnen doen in de eredivisie.

Oprichtster Marieke Visser kwam op het idee toen in 2023 een huldiging voor de vrouwen van Ajax, die net kampioen waren geworden, niet doorging, onder meer omdat de club zelf er geen wilde.

'Serieuze investering'

De ambities zijn nu al torenhoog: investeerder Martijn Pijnenborg (oprichter van Funda) wil binnen tien jaar de Champions League winnen. "Het gaat om een serieuze investering voor de lange termijn", zegt Pijnenborg tegen de NOS. "Je hebt meerdere miljoenen nodig voor de eerste jaren om mee te kunnen draaien op het hoogste niveau."

Voordat meedoen aan de Champions League überhaupt tot de mogelijkheden behoort, moet Hera zien toe te treden tot de Vrouwen Eredivisie. Daar zitten op dit moment alleen clubs in die verwant zijn aan andere mannenprofclubs.

Toetreding

Volgens de NOS bieden de huidige reglementen daar nog geen ruimte voor, maar de KNVB zegt tegenover de omroep een open houding te hebben voor 'initiatieven die het voetbal verder helpen.' De bond is sinds 2023 op de hoogte van het plan.

De organisatie achter het Olympisch Stadion is in ieder geval enthousiast over de plannen. "Dit past zó ontzettend bij het Olympisch Stadion", zegt directeur Carla de Groot. "Tijdens de Olympische Spelen van 1928, waarvoor dit stadion gebouwd is, deden er voor het eerst vrouwen mee aan atletiek."

"Wij hebben ons als opdracht gegeven om altijd een model voor de toekomst te blijven", zegt De Groot. "Wat past daar beter bij dan een vrouwenvoetbalclub?"