Twee gewonden bij steekpartij in de Kolenkitbuurt

De steekpartij gebeurde rond 23.00 uur. Naast de politie en ambulance is er ook een Mobiel Medisch Team (MMT) opgeroepen. Dat gebeurt als een slachtoffer ter plekke behandeld moet worden.

Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie in een van de woningen aan de straat. Beide slachtoffers zijn ook verdachte in de zaak. De politie heeft de zaak in onderzoek.