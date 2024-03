Benoeming beoogde KNVB-voorzitter Paauw uitgesteld door The Passion

Vanwege de muzikale paasvertelling worden verschillende verkeersknooppunten afgesloten en is Zeist minder goed bereikbaar. Er worden veel bezoekers verwacht en de gemeente laat weten alle aandacht nodig te hebben voor het begeleiden van het evenement.

"Alle agendapunten van de buitengewone bondsvergadering schuiven door naar de al geplande reguliere bondsvergadering op 27 mei. Dat betekent dat het afscheid van de huidige bondsvoorzitter, Just Spee, tot die datum wordt uitgesteld", schrijft de KNVB. "Spee heeft aangegeven bereid te zijn om tot die datum aan te blijven. 27 mei vindt dan ook de benoeming van zijn opvolger plaats."

Paauw, die nu nog hoofdcommissaris is in Amsterdam, is de beoogde opvolger van Spee. Hoewel zijn voordracht nog niet officieel is, is hij wel de enige kandidaat. Zijn komst naar de KNVB is niet in goede aarde gevallen bij Ajax-supporters. Zij zijn het niet eens met zijn eerdere uitspraken als portefeuillehouder voetbal bij de landelijke politie. Zo zei hij bijvoorbeeld dat hij geen uitpubliek meer wilde bij Europese risicowedstrijden en dat uitsupporters die zich misdragen de volgende uitwedstrijd niet meer welkom zijn.

Het is de bedoeling dat Paauw, zoals gepland, per 1 juni in Zeist begint.