Heemskerks laantje hit op Facebook, mede dankzij amateurfotograaf Theo

Met twee camera's in de mand van zijn scootmobiel en één in de hand gaat hobbyfotograaf Theo de Bot (68) zeer professioneel te werk. "Deze camera geeft een speciaal rond effect, die heb ik nieuw," zegt hij, terwijl hij een plaatje schiet van de bloesem.

Hij is niet de enige die het lentetafereel vastlegt. In een mum van tijd worden door voorbijgangers de ene na de andere foto gemaakt. Uitgebreide shoots, een snelle klik of selfies, alles komt voorbij. Maar voor Theo is het specialer. Fotografie is voor hem zijn lust en zijn leven. "Ik doe het zo'n drie keer per week, als ik niet naar de dagbesteding hoef te gaan."

