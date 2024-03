De opkomst van de slimme deurbel: heel handig voor de politie, maar niet voor je privacy

Wie wél blij is met de cameradeurbellen: de politie. Videobeelden kunnen helpen in het onderzoek naar inbraken of overvallen. "Er zijn zaken waarin we met behulp van camerabeelden van particulieren of bedrijven heel snel een reconstructie hebben kunnen maken van wat er is gebeurd", schrijft een politiewoordvoerder.

Speciaal hiervoor is Camera In Beeld in het leven geroepen, een politiesysteem waarbij in Amsterdam alleen al meer dan 31.000 camera's zijn aangemeld. Ruim 900 van die camera's zijn van burgers. Hoeveel daarvan slimme deurbellen zijn en hoeveel 'gewone' camera's, is niet bekend.

Vordering

Van Daalen vindt dat de politie daarmee slim de wet omzeilt. "Voor de inzet van camera's door de politie gelden heel strenge regels. Het moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar als een privépersoon een camera ophangt, gebeurt dat niet. Het gekke is dat de politie die gegevens wel kan opvragen."

Want ook Amsterdammers die hun camera niet bij Camera In Beeld hebben aangemeld, kunnen gesommeerd worden beeldmateriaal over te dragen aan de politie. "Aan zo'n vordering móet je voldoen", zegt Van Daalen. Bij weigering kan de politie naar de rechter stappen.