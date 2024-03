Kamervragen over situatie van dakloze moeder Mila en haar baby

De ChristenUnie heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van het verhaal over Mila, de dakloze moeder die met haar baby in een auto in Noord slaapt. De partij laat weten geschokt te zijn dat de gemeente Amsterdam een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning afwees, omdat ze haar huisvestingsprobleem zou hebben kunnen voorkomen. Begin deze maand stelde D66 ook al raadsvragen over de kwestie.