Bewoners halen opgelucht adem: woningcorporatie gaat Laarder erfgooierswoningen niet slopen

Wensen en meningen

Nu heeft de corporatie ervoor gekozen om de buurt eerst een aantal 'legoblokjes' te geven. Het zijn ruwe ontwerpen waar de mensen uit de verschillende straten hun mening over kunnen geven, zodat de woningcorporatie daar de plannen op kan aanpassen.

Dat er in eerste instantie onrust ontstaat, is ook niet heel gek. Volgens Van der Wal is het patroon meestal dat op de avond van de eerste presentatie er veel aanwezigen zijn om de plannen aan te horen. Op de tweede avond, waarbij de opmerkingen van bezorgde buurtbewoners zijn verwerkt in de plannen, is het al wat rustiger en zijn de gemoederen ook wat bedaard. En als duidelijk is hoe de vork echt in de steel zit op de derde avond, dan is het aantal aanwezigen het laagst.