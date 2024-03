Marinepersoneel te zien op het witte doek met bijzonder doel: "We zoeken personeel"

In ruim een maand tijd zijn alle scenes gedraaid. En hoewel de film niet gebaseerd is op de realiteit, geeft het volgens Ronald de Hondt wel een realistisch beeld van van het werk dat in het Caribisch gebied gedaan wordt.

"Het speelt zich volledig af in het Caribisch gebied en het is tussen alle bedrijvigheid en de operationele inzet door opgenomen. Dus een helikopter van de kustwacht van het Caribisch gebied komt erin voor, maar ook een aantal voertuigen die in het Caribisch gebied worden ingezet en twee kazernes op Curaçao en Aruba."

Tips voor acteurs

En hoewel de cast bestaat uit bekende acteurs als Fedja van Huêt en Raymond Thiry, schittert het marinepersoneel op de achtergrond ook in de film. "Je moet het zo zien: de commandant van patrouilleschip Zr.Ms. Groningen is dan een acteur, maar de mensen aan boord van het schip zijn gewoon hun eigen rol aan het spelen. Zij doen dus gewoon hun eigen werk. Dat komt dan op de achtergrond in beeld", legt Ronald de Hondt uit.