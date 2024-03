Huizer politiek verongelijkt over ramadanwens gemeente: "Christenen komen er bekaaid vanaf"

De SGP kan rekenen op steun van de VVD, de grootste raadspartij van Huizen. Fractievoorzitter Ormel noemt de ramadanwens van de gemeente 'in schril contrast staat met feit dat het belangrijkste feest binnen de Christelijke kerk door de gemeente Huizen geassocieerd wordt met hazen, kuikens en eieren'.

De VVD gaat nog een stapje verder en stelt dat de Huizen met haar afwijkende wensen 'verschillende religieuze groeperingen onvoldoende eenduidig erkent in hun geloofsbeleving'.

'Gevalletje niet goed'

"Als je de ene religieuze groepering erkent in zijn geloofsbeleving, dan moet je dat als overheid ook bij alle andere religieuze groeperingen doen. Maar beter is het nog om het achterwege te laten. Je doet het goed. Of je doet het niet", stelt Ormel.

Volgens hem was de ramadanwens van de gemeente een 'gevalletje niet goed'. "Een gemiddelde leerling uit groep acht denkt kennelijk beter na over wat hij of zij op de sociale media zet dan de afdeling communicatie van de gemeente Huizen", stelt hij verder.

Hetzelfde behandelen

De kritiek wordt ook gedeeld door de lokale ChristenUnie. De partij stelt dat Huizen de geloofsstromingen allemaal hetzelfde moet behandelen. Het stuit de partij daarom tegen de borst dat de gemeente een actieve rol speelt bij het organiseren van een gezamenlijke iftar-maaltijd. De partij vraagt zich hardop af of de gemeente dat ook gaat doen bij activiteiten van andere religieuze groepen.

De kritiek en de vragen van de drie politieke partijen worden donderdag besproken. Dan vergadert de gemeenteraad weer.