Drie meisjes aangehouden voor neersteken tiener

De steekpartij gebeurde gisteravond rond half zes aan de Parallelweg in Den Helder. Waarom het meisje is neergestoken, is niet duidelijk.

De politie heeft in samenwerking met de marechaussee op basis van verklaringen en signalementen drie meisjes aangehouden. Het gaat om twee meisjes van 14 jaar oud en een van 13 jaar oud. Alledrie komen ze uit Den Helder. Een speurhond wist uiteindelijk het mes te vinden.

Alle drie de verdachten zitten nog vast. Het slachtoffer is buiten levensgevaar.