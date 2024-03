Ajax-directeur Kroes: "Volgend seizoen meestrijden om titel niet realistisch"

De hoop op wonderen van Kroes zijn groot bij de fans, zeker gezien de situatie waar Ajax nu in verkeert. Maar dat wil Kroes wat temperen. "Ik ben gewoon Alex. Ik ben niks bijzonders. Het is nu zo opgeklopt. En dat is niet omdat ik zo groot ben, dat komt doordat het met Ajax zo slecht ging. En dan hebben we een soort hoop nodig. Ik ben blij dat ik er ben en dat ik kan vertellen wie ik ben, maar het gaat niet om Alex, het gaat om Ajax. Helaas hebben we het de afgelopen maanden veel te veel over Alex gehad. Ik ben blij dat het nu om Ajax kan gaan."

Veelvuldig praten met Louis van Gaal

Volgens Kroes is het erg belangrijk dat de rust in de club terugkeert. "Dat begint uiteindelijk ook bij sportieve prestaties, maar we weten ook dat we dat op hele korte termijn als directie niet in de hand hebben." Wel hebben de benoeming van Louis van Gaal tot adviseur van de Raad van Commissarissen (RvC) en die van Michael van Praag tot voorzitter van de RvC tot rust geleid. "Ik ga daar mee verder. Ik ga richting en structuur geven aan de club."