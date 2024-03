Middelbare schoolkeuze dit jaar wéér met nieuwe regels: voorrang helemaal van de baan

Wie naar de middelbare school gaat in Amsterdam vult, afhankelijk van het schooladvies, een top 4, top 6 of top 12 aan scholen in en hoort na een lotingsronde op welk van die scholen hij of zij terechtkomt. "Een bizarre situatie", zo wordt elk jaar weer gezegd. Vanaf woensdag tot 31 maart hebben huidige groep 8-leerlingen de tijd om hun lijst online in te dienen.

Tot jaren geleden kreeg een kind voorrang op de middelbare school waar broers of zussen al op zaten. Naast die voorrangsregel was er tot vorig jaar ook nog de regel dat kinderen op een vrije-, dalton- of montessoribasisschool zaten voorrang kregen als ze een middelbare school van datzelfde type op hun eerste keuze plaatsten. Die regel vervalt vanaf dit jaar.