Aannemers Oranje Loper willen compensatie omdat gemeente project versobert

Fietsstraten

De Raadhuisstraat, Westermarkt en Rozengracht worden in de nieuwe plannen zogeheten fietsstraten. Dat betekent dat fietsers er meer ruimte krijgen en auto's in theorie 'te gast' zijn. Van der Horst spreekt van 'een grote verbetering voor de verkeersveiligheid'. Overigens is er vanuit bijvoorbeeld de fietsersbond in het verleden wel kritiek geweest op de invoering van fietsstraten.