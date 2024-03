GGD Amsterdam bezorgd over dalende vaccinatiegraad, ouders overtuigen is 'heel erg uitdagend'

Nu acht de GGD de kans op een uitbraak van mazelen, zoals in Den Haag het geval is, ook hier reëel. De GGD gaat daarom extra mensen inzetten om ouders van ongevaccineerde kinderen te informeren.

Minder sterk

Charlie van de Weijden, arts infectieziektenbestrijding van de GGD Amsterdam ziet de vaccinatiegraad onder kinderen steeds verder dalen. Hoewel de daling minder sterk is dan in andere grote steden, vindt hij het zorgelijk.

"Traditioneel ging het om de mensen met bijvoorbeeld religieuze overtuigingen tegen vaccineren of antroposofen bijvoorbeeld", vertelt Van de Weijden. "Tegenwoordig zien we ook veel meer mensen die niet gewend zijn om te vaccineren. Maar ook hoger opgeleide mensen die vanuit meer spirituele benadering voor vaccinatie niet kiezen voor vaccineren. Of mensen die bijvoorbeeld corona in het achterhoofd hebben en vragen en twijfels over vaccinatie hebben ontwikkeld."