Dode bij ernstig ongeval op N9 in Alkmaar

Het ging rond 15.15 uur mis op de N9 bij de kruising met de Aert de Gelderlaan. Een bestelbus en een personenauto kwamen daar in botsing. Een van de inzittenden van de auto is daarbij overleden, een ander is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de bestelbus is door de politie aangehouden. Dat is de standaardprocedure bij dit soort ongelukken, aldus de woordvoerder.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niks bekend. De politie is nog bezig met het onderzoek. De N9 is tussen de afslagen Egmond en Heiloo afgesloten. Het is nog niet bekend wanneer deze weer opengaat.