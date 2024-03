'Scheids' langs de lijn na vechtpartij tijdens potje voetbal bij Amstelveens azc

Aanleiding voor de vechtpartij was volgens woordvoerder van het COA, Ronald Smallenburg, een potje voetbal waar één jongen niet aan mee mocht doen. "Het is een klassieke voetbalruzie zoals je wel vaker in het Nederlandse voetbal tegenkomt. Niet leuk, maar ook geen werelddrama, want er zijn geen gewonden gevallen. Het werd snel weer rustig."

Het team dat op de locatie werkt heeft het conflict volgens Smallenburg 'in de kiem gesmoord'. Toch werden vier jongeren uiteindelijk meegenomen naar het politiebureau. Zij hebben daar de nacht doorgebracht, maar worden niet vervolgd, omdat er geen aangifte is gedaan. De begeleiding gaat met de jongeren in gesprek om te kijken welke persoonlijke maatregelen er nodig zijn.

Inzicht in gedrag

"Uiteindelijk zal de keuze vallen op die maatregelen die er voor kunnen zorgen dat de betrokken jongeren tot het inzicht komen dat dit gedrag niet is toegestaan op de locatie", licht Smallenburg toe.

Daarnaast worden dus algemene maatregelen genomen. Zo is de beveiliging de eerste dagen verdubbeld en moet er nu altijd een begeleider naast het voetbalveld staan als meer dan drie jongens voetballen.

Volgens Smallenburg zijn de betrokken jongeren zelf enorm geschrokken van de vechtpartij. "Ze tonen duidelijk berouw over wat ze hebben veroorzaakt."