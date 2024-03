Te koop: vrijstaande boerderij voor één ton, inclusief addertje onder het gras

Rondom de boerderij ligt een behoorlijke lap grond, het is gelegen langs een populaire fietsroute en bovendien grenzend aan het riviertje De Liede. Alle ingrediënten lijken aanwezig om er een droomstek van te maken. Maar wie toehapt, moet over diepe zakken beschikken. "Zo'n beetje alles moet worden aangepakt", vertelt projectleider bij Recreatie Noord-Holland Marieke van Beugen. "We schatten in dat er ongeveer één miljoen euro aan verbouwingskosten in moeten."