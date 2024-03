Broedseizoen begonnen, Gooise boswachters vragen om hulp: "Geef de natuur rust"

Nu de temperatuur stijgt beginnen veel dieren met de voorbereidingen van voortplanting. Zo gaan de dieren tijdens de broedperiode op zoek naar partners, broeden ze eieren en worden er talloze dieren geboren.

Maar aan de andere kant betekent het mooiere weer ook dat het drukker wordt in de natuur. "Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. Samen kunnen bezoekers van natuurgebieden ervoor zorgen dat de dieren de rust krijgen die ze nu zo hard nodig hebben", vertelt boswachter Daan Eijben.

Blijf op de paden

Bezoekers kunnen de natuur helpen door op de paden te blijven, hun hond aan de lijn te houden en afval mee te nemen naar huis. Op deze manier dragen de bezoekers bij aan een ‘succesvol’ broedseizoen.

"We zijn met veel mensen in Nederland en hebben relatief weinig natuur tot onze beschikking. Daarom is het van groot belang dat mensen die te gast zijn in natuurgebieden zich ervan bewust zijn wat de impact van hun gedrag is op de natuur en de dieren."