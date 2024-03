Zo was Hilversum vijftig jaar geleden het decor van het Nederlands kampioenschap rolschaatsen

De bekende schaatsers Ard Schenk, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra zijn als scheidsrechter aanwezig bij de kampioenschappen voor jongens en meisjes van vijf tot dertien jaar oud.

Het feest is compleet als één van de winnaars van het NK Rolschaatsen de Hilversumse Anke Ooms is geworden. Uit handen van Ard Schenk krijgt ze een enorme beker en een prijzenpakket.

Zeven ton

En dan de plaats van handeling: de Expohal. Het bepalende gebouw is ook al jaren uit het Hilversumse straatbeeld verdwenen. Het gebouw was in 1958 onderdeel van de Wereldtentoonstelling in Brussel. Na de tentoonstelling kwam het opmerkelijke gebouw in de verkoop voor zeven ton.

Het gemeentebestuur van Hilversum twijfelde geen moment en stapte in de bus naar Brussel om de aankoop te regelen. Het kabinet was minder blij met de overhaaste beslissing en schortte de verkoop op. Burgemeester Boot ging verhaal halen in Den Haag en wist alsnog het pand te bemachtigen.