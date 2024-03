Dex (10) uit Oostwoud schaatst 49 ronden in Thialf voor het goede doel

Een van de deelnemers aan de actie gisteren was Joy Beune. De kersverse wereldkampioene schaatste op rustig tempo, en maakte voor iedereen tijd om een praatje te maken. "Ze is heel spontaan", zegt Irene. "Op het ijs zijn we haar meerdere keren tegengekomen. Toen Dex en ik haar voorbij schaatsten, vertelde ik wie zij was. Hij was stomverbaasd. 'Echt, heb ik een huidige wereldkampioen ingehaald? Wauw', zei hij toen."

Doelen ruimschoots gehaald

Ieder team dat meedoet aan de actie moet minimaal 150 ronden schaatsen, maar dit aantal heeft 'Team Dex' ruimschoots gehaald. Na 3,5 uur schaatsen stokte de teller op 318 ronden voor Dex en zijn moeder Irene. "Dex heeft uiteindelijk 49 ronden geschaatst. En ook waren we tijdens de laatste ronde op het ijs, waardoor de achter de cheque met het eindbedrag zaten. Hij is héél trots op de prestatie die hij geleverd heeft. En besefte hierdoor ook dat hij gelukkig mag zijn dat hij er goed van hersteld is, omdat andere kinderen nog steeds beperkingen hebben."

Daarnaast hebben de leden van 'Team Dex' meer geld voor het goede doel opgehaald dan zij van tevoren dachten. Het eerste streefbedrag van 150 euro werd al snel behaald, maar ook is er meer gedoneerd dan het nieuwe doel van 500 euro. "We hebben samen 830 opgehaald. En ook hebben mensen die wij niet kennen hebben zelfs geld overgemaakt. Echt geweldig."

De eerste deelname aan de actie smaakt naar meer, al houdt moeder Irene een kleine slag om de arm. "Het is ieder jaar op een andere locatie", legt ze uit. "Vorig jaar was het in Den Haag. Als het volgend jaar op een ijsbaan in Limburg gehouden wordt, moeten we nog even kijken of het lukt. Maar als het enigszins in de buurt is willen we zéker weer mee doen."

Ruim 80.000 euro opgehaald met Hartekind Skate

Hartekind Skate werd gisteren voor de derde keer gehouden. Ook bekende topschaatsers als Beune en de Belgische Bart Swings zetten zich in voor de actie. Het getal van 150 ronden wijst naar het aantal kinderen tot 15 jaar dat jaarlijks overlijdt aan een hartkwaal of -afwijking. Dit maakt het doodsoorzaak nummer één bij kinderen tot die leeftijd.

In totaal heeft Hartekind Skate dit jaar maar liefst 82.465 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor meer onderzoek naar hartwijkingen bij jonge kinderen, en de behandeling hiervan.