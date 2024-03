De Peiling: haartransplantatie zie ik wel zitten

Een haartransplantatie is een ingreep waarbij haarzakjes van het donorgebied, meestal is dit achter op het hoofd, verwijderd en vervolgens getransplanteerd worden naar delen op het hoofd die aan haarverlies lijden.

Een haartransplantatie in Turkije is over het algemeen goedkoper dan een haartransplantatie in Nederland. Toch zijn er in Nederland de afgelopen jaren heel wat zogenoemde haarklinieken bijgekomen, ook in Noord-Holland.

Zou het iets voor jou zijn om kale plekken op je hoofd "op te vullen" door middel van een transplantatie? Of accepteer je dat je haar dunner aan het worden is en er kaalheid ontstaat? Laat je reactie achter op onze Facebookpagina en praat vanmiddag vanaf 16:30 uur live mee op NH Radio.