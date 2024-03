Een meppende tegenstander en champagne: zo wonnen de Amsterdam Tigers de landstitel

Dat vond coach John Versteeg ook. "We hebben onze emoties heel goed onder controle weten te houden. En op de juiste momenten doelpunten weten te maken. En dan win je gewoon de finalewedstrijd. Zo simpel is het."

Speler Calvin Pohlman had 'er geen woorden voor'. "We hebben zo lang gestreden voor dit moment. 19 jaar geleden dat we het kampioenschap hebben gewonnen. Ikzelf was toen denk ik 16 jaar. En nu is het gebeurd. Opluchting."

De spelers gingen na afloop met de fans de stad in om de overwinning verder te vieren.