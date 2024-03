Student die van handtastelijk gedrag wordt beschuldigd toch niet uitgesloten van debatwedstrijd

De voorzieningenrechter oordeelde dat er aan de sanctie 'geen behoorlijke procedure is vooraf gegaan en in het bijzonder omdat het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden'. Zo kreeg het lid van de studentenvereniging 'slechts zeer beperkte informatie' over de klachten. "Dat de klaagsters liever anoniem wilden blijven en kennelijk niet wilden dat de details van hun klachten met eiser werden gedeeld is misschien begrijpelijk, maar dit maakt het voor eiser vrijwel onmogelijk op de beschuldigingen in te gaan en zich te verdedigen", schrijft de voorzieningenrechter in het vonnis.

Het sanctiebesluit wordt daarom geschorst. De studentenvereniging moet ook bijna 1400 euro aan proceskosten betalen. Het bestuur kan nog wel een nieuw besluit nemen, maar moet dan ook naar de beschuldigde student luisteren. "Dat kan, maar hoeft niet per se, tot een andere uitkomst te leiden, maar het betekent in ieder geval dat eisers kant van het verhaal in de besluitvorming wordt betrokken", stelt de voorzieningenrechter.