Regenachtig weer, maar morgen wel meer zonneschijn in het vooruitzicht

Het is volgens NH-weerman Jan Visser vandaag lange tijd droog gebleven. Pas vanmiddag werd het regenachtig.

De maximale temperaturen kwamen in het grootste deel van het land met gemak weer boven normaal uit. In het Waddengebied werd het 10 tot 11 graden, in de rest van het land 12 tot 15 graden.

De neerslag houdt vanavond en de komende nacht aan, dan zijn er perioden met regen en motregen. Het wordt niet kouder dan een graad of 9. De wind ruimt naar het zuiden tot zuidwesten en is matig.

Geregeld zonneschijn

Maandag kan er volgens Visser nog een enkele bui vallen. Ook is er morgen nog kans op een bui. Verder blijft het bewolkt, maar met name tijdens de middag is er kans op zonneschijn en blijven de temperaturen net als vandaag zacht, met maxima tussen 12 en 14, lokaal zelfs 14 tot 15 graden. De wind is matig en waait uit het westen.