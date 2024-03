Koffie en kunst door verstandelijk beperkten; bijzonder café opent deuren in Hilversum

NH ging langs bij het Smaakpalet en interviewde de - soms wat verlegen - werknemers in zowel het café als het atelier. Te zien in bovenstaande video.

De mensen die in het café werken worden opgeleid door Kasper Verlaat. Hij is begeleider bij het Smaakpalet. Hij was jarenlang kok en cateraar en had behoefte aan meer. "Ik wilde op een gegeven moment meer zin aan het leven geven voor mezelf. Ik vind het heel leuk om te helpen en mensen die het wat lastiger hebben in deze wereld een duwtje in de rug te geven. Daar is dit werk fantastisch voor."

Hij volgde een zorgopleiding om zo deze (deels) nieuwe branche in te gaan. Uiteindelijk kwam hij bij Philadelphia terecht, die het Smaakpalet in Hilversum wilde oprichten. "Het is heel leuk om zo'n nieuwe zaak op te zetten met deze deelnemers. Het is echt heel fijn en dankbaar werk."

Af en toe zwaar

Sinds maart is de zaak open. En hoewel er veel gezelligheid en een enorme kalmte in de lucht hangt, is het soms ook zwaar werken. "Af en toe is het lastig om dit soort werk te doen. De deelnemers hebben natuurlijk veel meer begeleiding nodig dan mensen die geen verstandelijke beperking hebben. Maar het overgrote deel van de tijd is dit werk gewoon geweldig."

Verlaat vindt het vooral mooi om de werknemers nieuwe dingen te leren. "Het is heel fijn om te zien - al zijn het hele kleine stapjes - dat ze wat leren. Je merkt dan ook dat ze hartstikke vrolijk naar huis gaan omdat ze wat hebben geleerd en daarom ontzettend trots zijn. Dat vind ik misschien wel het allerleukst aan dit werk."